Какие меры поддержки семей анонсировал Путин на форуме "Родные-любимые"

Владимир Путин на форуме "Родные-любимые" дал старт Году семьи и рассказал о новых мерах поддержки семей Президент России Владимир Путин дал старт Году семьи в России на форуме "Родные-любимые", который прошёл на выставке "Россия" 23 января.