Нижегородская правда

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Состоялась презентация выставочного проекта «Рыцари слова: Александр Пушкин и Владимир Даль»

Состоялась презентация выставочного проекта «Рыцари слова: Александр Пушкин и Владимир Даль»

12 сентября 2022 года заместитель председателя городской Думы Нижнего Новгорода Владимир Тарасов принял участие в презентации Всероссийского межмузейного выставочного проекта «Рыцари слова: Александр Пушкин и Владимир Даль» в музее-квартире А.

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