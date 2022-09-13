Состоялась презентация выставочного проекта «Рыцари слова: Александр Пушкин и Владимир Даль»

12 сентября 2022 года заместитель председателя городской Думы Нижнего Новгорода Владимир Тарасов принял участие в презентации Всероссийского межмузейного выставочного проекта «Рыцари слова: Александр Пушкин и Владимир Даль» в музее-квартире А.
12 сентября 2022 года заместитель председателя городской Думы Нижнего Новгорода Владимир Тарасов принял участие в презентации Всероссийского межмузейного выставочного проекта «Рыцари слова: Александр Пушкин и Владимир Даль» в музее-квартире А.
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