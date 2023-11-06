«Тактика Суровикина» снова работает

Перед зимой российские войска активизировали удары по военной инфраструктуре противника Константин Ольшанский Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Командование Объединенной группировки войск перед началом осенних заморозков повторяет прошлогоднюю «тактику Суровикина».
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