Школьникам в России запретят пользоваться телефонами на уроках с 1 сентября

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ» Приказ Минпросвещения, который закрепляет обязанность школьников не пользоваться мобильными телефонами во время учебных занятий, вступит в силу в России с 1 сентября.
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