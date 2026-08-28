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Сон Вон Пхён «Страна молодых»: фрагмент из романа

Сон Вон Пхён «Страна молодых»: фрагмент из романа

Что происходит, когда молодость становится дефицитом, а старость — главной валютой? В мире, где нужно сражаться с роботами за рабочие места, у 29-летней Ю На Ра одна мечта — прислуживать пожилым богачам на элитном острове.

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