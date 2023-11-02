Турция провела новые испытания боевого дрона Anka-3

Беспилотник Anka-3 / © GDH Defence По данным GDH Defence, Anka-3 может развивать максимальную скорость около 857 километров в час, подниматься на высоту до 12 километров, нести полезную нагрузку до 1200 килограммов, а продолжительность его полета составляет 10 часов.