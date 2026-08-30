Водитель на Ставрополье пассажирского автобуса заменил отца в рейсе

Автобус из Грузии в Москву вёл сын водителя.Стали известны новые подробности о водителе автобуса, который в ночь на 30 августа попал в смертельное ДТП на трассе «Кавказ» в Ставропольском крае.
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