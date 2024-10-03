Администрация Байдена: мы упустили кардинальное сближение Китая и России

Первый заместитель госсекретаря США Курт Кэмпбелл, выступая на семинаре в вашингтонском Фонде Карнеги (признан в РФ иноагентом и включен в перечень нежелательных НПО), заявил, что Вашингтон недооценил масштаб и перспективы развития отношений России и Китая.
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