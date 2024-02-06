Правоохранителями в Томской области задержаны подозреваемые в незаконной банковской деятельности

Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Томской области в результате оперативно-розыскных мероприятий задержаны четверо жителей Томска в возрасте от 30 до 35 лет, подозреваемые в незаконной банковской деятельности.