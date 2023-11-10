В Бельгийско-Люксембургской ТП предупредили о последствиях запрета алмазов из РФ

Включение запрета на импорт российских алмазов в 12-й пакет санкций ЕС может навредить экономике Бельгии, сообщил «Известиям» генеральный директор Бельгийско-Люксембургской торговой палаты в РФ Олег Прозоров.
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