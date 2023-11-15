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РИА Новости: спецназ "Сибирь" уничтожил БМП ВСУ после нескольких дней охоты

РИА Новости: спецназ "Сибирь" уничтожил БМП ВСУ после нескольких дней охоты

Бойцы спецназа "Сибирь" южной группировки войск успешно уничтожили боевую машину пехоты (БМП) противника, которая ежедневно атаковала позиции Вооруженных сил России под Клещеевкой на Артемовском направлении.

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