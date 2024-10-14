Дожди постепенно начинают создавать проблемы не только для лёгких внедорожников, но и для более тяжёлой (но тоже колёсной) техники ВСУ.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Дожди постепенно начинают создавать проблемы не только для лёгких внедорожников, но и для более тяжёлой (но тоже колёсной) техники ВСУ.
Свежие комментарии