В Крыму заявляют о росте турпотока

В Крыму отмечают рост туристического потока. По словам главы республики Сергея Аксенова, в течение майских праздников полуостров посетили 266,7 тыс туристов, что на 12% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
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