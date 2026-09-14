Ультратонкая GaN-зарядка на 100 Вт с раскладной вилкой Ugreen вышла на мировой рынок

Новинка получила два USB-C и USB-A Компания Ugreen вывела на международный рынок тонкое зарядное устройство Nexode Air Slim 100W, ранее представленное в Китае под названием Mini Ice GaN.
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