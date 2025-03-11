Музыкальный критик Сергей Соседов назвал блогера Елену Блиновскую «серой мышкой», лишенной харизмы. Однажды телеведущему довелось ознакомиться с курсом Блиновской, однако он остался равнодушен к ее творчеству.
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