Поболтаем

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  • Татьяна Бутова
    Я не поняла миниатюру Ирины. Но совсем меня не обязательно отправлять куда и автора. Но не поняла!!!Холуйская лаковая...
  • Борис
    Сдается мне что пришет срань провокаторская , пшел нахуй шелупонь сраная .Холуйская лаковая...
  • Борис
    Ну это однозначно ряженый жулик.Очередной полицей...

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