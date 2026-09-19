❗️⚡️Су-57Э и внутрифюзеляжные топливные баки: детали Российский истребитель пятого поколения Су-57Э выполнил перелет на авиасалон El Alamein International Airshow в Египет, используя вкладные топливные баки внутри грузовых отсеков.
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