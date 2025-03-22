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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

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☄ В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 47 украинских беспилотных летательных аппаратов: ▪️ 12 БпЛА – над территорией Воронежской области, ▪️ 11 БпЛА – Белгородской области, ▪️ шесть БпЛА – над территорией Ростовской области, ▪️ четыре БпЛА – над территорией Волгоградской области, ▪️ три БпЛА – над территорией Астраханской области, ▪️ один БпЛА – над территорией Брянской области, ▪️ один БпЛА – над территорией Курской области, ▪️ один БпЛА – над территорией Самарской области, ▪️ семь БпЛА – над акваторией Черного моря, ▪️ один БпЛА – над акваторией Азовского моря.

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