На Кубани резко выросло количество ДТП с элетросамокатчиками

На Кубани резко выросло количество ДТП с элетросамокатчикамиВ Краснодарском крае зафиксирован резкий рост аварий с участием электросамокатов, электровелосипедов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ).
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