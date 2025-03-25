Татьяна Тарасова раскритиковала Алину Загитову за открытие медали на Аллее славы в Сочи

На курорте "Роза Хутор" в число заслуженных спортсменов, в честь которых созданы монументы, ввели имя не той чемпионкиНа курорте "Роза Хутор" открыли на Аллее славы медаль в честь олимпийской чемпионки 2018 года по фигурному катанию Алины Загитовой.