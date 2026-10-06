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4 фразы-табу, которые нельзя говорить людям, страдающим от кризиса среднего возраста

4 фразы-табу, которые нельзя говорить людям, страдающим от кризиса среднего возраста

Переживать кризисный этап непросто. Но порой еще хуже наблюдать, как от него страдает твой любимый человек, и не понимать, как облегчить ему жизнь.

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