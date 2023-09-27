Путин и президент Ирана подтвердили настрой на укрепление торговых связей

В согласии на укрепление торгово-экономических связей и продвижение совместных проектов в энергетике и транспорте между Россией и Ираном подтвердили президент России Владимир Путин и лидер Ирана Эбрахим Раиси, как сообщает пресс-служба Кремля.
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