Минюст признал иноагентом бывшего клирика РПЦ Кураева*

В пятницу, 22 декабря, Министерство юстиции Российской Федерации добавило в список иноагентов экс-клирика Русской православной церкви (РПЦ) Андрея Кураева*, политолога Александра Рыклина* и художника-мультипликатора Олега Куваева*.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии