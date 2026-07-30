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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Серебряков про недосказанность после прошлого сезона: «Буквально 33 секунды. «Авангарду» надо сделать правильные выводы»

Голкипер « Авангарда » Никита Серебряков высказался о подготовке к новому сезону КХЛ . В прошлом сезоне омский клуб вылетел в полуфинале Кубка Гагарина, уступив « Локомотиву » со счетом 3-4 в серии.

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