Серебряков про недосказанность после прошлого сезона: «Буквально 33 секунды. «Авангарду» надо сделать правильные выводы»

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Голкипер « Авангарда » Никита Серебряков высказался о подготовке к новому сезону КХЛ . В прошлом сезоне омский клуб вылетел в полуфинале Кубка Гагарина, уступив « Локомотиву » со счетом 3-4 в серии.