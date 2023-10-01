Рамасвами назвал Байдена сторонником цензуры из-за слов о борьбе с дезинформацией

Кандидат в президенты США от Республиканской партии предприниматель Вивек Рамасвами назвал действующего главу государства Джо Байдена сторонником цензуры и подверг критике его по борьбе с дезинформацией в социальных сетях, передает РИА Новости.
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