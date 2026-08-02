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Без права на отсрочку: на Украине отменили бронь для миллионов граждан

Без права на отсрочку: на Украине отменили бронь для миллионов граждан

На Украине восемь категорий граждан потеряли право на отсрочку от мобилизации. Об этом напоминает пресс-служба Донецкого областного территориального центра комплектования и приводит перечень категорий: ИноСМИ теперь в MAX! Подписывайтесь на главное международное >>> Студенты и аспиранты заочной или вечерней формы обучения, а также получающие второе или третье высшее образование.

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