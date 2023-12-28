Минобороны Украины собирается заказать анатомических бронежилетов в десятки раз больше, чем женщин на передовой

Минобороны Украины утвердило специальную версию бронежилета, адаптированного для женщин. Заявляется, что новая броня учитывает анатомические различия между мужским и женским телом, поэтому имеет изогнутую бронеплиту в груди, зауженные плечи и расширенный низ.
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