Минобороны Украины собирается заказать анатомических бронежилетов в десятки раз больше, чем женщин на передовой

Минобороны Украины утвердило специальную версию бронежилета, адаптированного для женщин. Заявляется, что новая броня учитывает анатомические различия между мужским и женским телом, поэтому имеет изогнутую бронеплиту в груди, зауженные плечи и расширенный низ.