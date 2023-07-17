Военное обозрение

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Советник Белого дома Салливан: Джо Байден одобрил начало подготовки украинских пилотов на истребители F-16

Советник Белого дома Салливан: Джо Байден одобрил начало подготовки украинских пилотов на истребители F-16

Столь ожидаемое киевским режимом обучение украинских пилотов эксплуатации истребителей F-16 начнется в ближайшее время, Вашингтон соизволил дать на это свое разрешение.

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