Советник Белого дома Салливан: Джо Байден одобрил начало подготовки украинских пилотов на истребители F-16

Столь ожидаемое киевским режимом обучение украинских пилотов эксплуатации истребителей F-16 начнется в ближайшее время, Вашингтон соизволил дать на это свое разрешение.
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