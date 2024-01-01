Honor X50 GT показали до анонса

Цзян Хайронг, директор по маркетингу компании Honor, объявил сегодня, что мобильный телефон Honor X50 GT оснащен функцией Linglong Touch, суть которой сводится к снижению задержек при прикосновении к экрану.
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