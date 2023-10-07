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Школьник умер на уроке физкультуры: «Врачи могли не заметить порок сердца»

Школьник умер на уроке физкультуры: «Врачи могли не заметить порок сердца»

Трагедия случилась на первом уроке. Ученики 5-го класса средней школы № 85 города Красноярска как обычно в начале занятий делали разминку: бегали по кругу и разогревали мышцы.

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