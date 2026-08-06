На выборах в штате Мичиган поддержанный Трампом кандидат проиграл

Томас Смит одержал победу на предварительных выборах Республиканской партии в палату представителей США в 8-м округе Мичигана, набрав чуть более 50% голосов после обработки 99% голосов, сообщает 6 августа телеканал CNN.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии