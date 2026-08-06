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На выборах в штате Мичиган поддержанный Трампом кандидат проиграл

На выборах в штате Мичиган поддержанный Трампом кандидат проиграл

Томас Смит одержал победу на предварительных выборах Республиканской партии в палату представителей США в 8-м округе Мичигана, набрав чуть более 50% голосов после обработки 99% голосов, сообщает 6 августа телеканал CNN.

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