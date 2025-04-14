Политика как он...
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Политика как она есть

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Зеленский позвал Трампа на Украину

Зеленский позвал Трампа на Украину

Президент Украины Владимир Зеленский позвал американского лидера Дональда Трампа посетить страну, сообщает AFP со ссылкой на транскрипт интервью политика передаче «60 minutes», которое должно выйти позже.

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