Зеленский позвал Трампа на Украину

Президент Украины Владимир Зеленский позвал американского лидера Дональда Трампа посетить страну, сообщает AFP со ссылкой на транскрипт интервью политика передаче «60 minutes», которое должно выйти позже.
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