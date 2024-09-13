Си Цзиньпин подчеркнул приоритетность ухода за пожилыми людьми и детьми в сфере общественных услуг

Ланьчжоу, 12 сентября /Синьхуа/ -- Генеральный секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин подчеркнул важность обращения приоритетного внимания на уход за пожилыми людьми и детьми в рамках усилий по улучшению общественных услуг на уровне микрорайонов.