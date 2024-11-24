Подмосковный бизнесмен выиграл у BMW 300 миллионов из-за дефекта в авто

Неприятности с вентиляцией спинки кресла обернулись для автогиганта BMW многомиллионными потерями. Подмосковный бизнесмен добился в суде взыскания 300 миллионов рублей за дефект премиального немецкого кроссовера.
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