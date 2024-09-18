Выбрался из скорой помощи и пошел к зрителю: Нагиев шокировал публику театра после инцидента с ногой

Дмитрий Нагиев еще с образа физрука и с других своих брутальных ролей начал показывать свой характер зрителю и зарекомендовал себя как человек со стальной волей, но недавний инцидент дал еще одно неоспоримое подтверждение тому, как ответственно относится актер к своей работе.