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"Реально надолго встали сейчас": очень жесткое ДТП тревожит горожан в эти минуты

"Реально надолго встали сейчас": очень жесткое ДТП тревожит горожан в эти минуты

Жители Владивостока рассказали об очень жестком ДТП, которое тревожит людей в эти минуты. Дело в том, что в районе поселка Трудовое, в пригороде, водитель микроавтобуса разбил машину по невнимательности, серьезно зацепив универсал.

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