На омском метромосту заработала подсветка за 80 миллионов. Она должна работать в 12 режимах. Пока, по словам очевидцев, включена только одна сторона.
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На омском метромосту заработала подсветка за 80 миллионов. Она должна работать в 12 режимах. Пока, по словам очевидцев, включена только одна сторона.