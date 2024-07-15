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  • Наталья Сергеева
    Зачем мигранты?Справимся без них!Всегда справлялись.Очнитесь,пока не поздно!Стрельба из автом...
  • Георгий Корнев
    Есть вариант ЩебекиноБезнаказанность
  • Генрих
    В данном случае Сладков абсолютно прав. А хохло-скоты уже без всякой утайки забрасывают наших бойцов химическими снар...Безнаказанность

Стрельба из автоматов на оживленной улице Петербурга: так таксисты-мигранты делят клиентов

Стрельба из автоматов на оживленной улице Петербурга: так таксисты-мигранты делят клиентов

В Санкт-Петербурге трудолюбивые мигранты устроили очередной беспредел. На этот раз все произошло средь бела дня.

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Комментарии
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КК
Коля Колянов
Уважаемые Питерцы чтоже Вы терпите этого Беглого, я вас не узнаю, а где наши уважаемые скинхеды.
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4 час.
R
Roman
Когда же их всех вышлют из России ? Всех до одного с их крышей, где и кто бы это небыл
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3 час.
Наталья Сергеева
Зачем мигранты?Справимся без них!Всегда справлялись.Очнитесь,пока не поздно!
Ответить
7 мин.

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