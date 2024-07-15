Стрельба из автоматов на оживленной улице Петербурга: так таксисты-мигранты делят клиентов

В Санкт-Петербурге трудолюбивые мигранты устроили очередной беспредел. На этот раз все произошло средь бела дня.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Ситуация в МВД становится критической. Почему сотрудники полиции массово бегут со службы и куда смотрит Колокольцев?
- В Москве мигранты надругались над детьми 39 раз за первое полугодие 2024 года. Что нам с этим делать?
- В Оренбурге русские увидели, как мигрант приставал к девочкам. Полицию вызывать не стали и сами решили вопрос(видео)
Свежие комментарии