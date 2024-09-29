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Татар-информ

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Казань попала в топ городов, где отметили максимальный рост цен на новостройки

В Казани по итогам июня-сентября 2024-го кв. м. в новостройках подорожал на 3,8%. Причем столица Татарстана оказалась среди городов-миллионников, где был отмечен максимальный рост стоимости «квадрата» за озвученный период, пишут «Известия» со ссылкой на экспертов отрасли.

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