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Бурятские чиновники запугивают людей срывом отопительного сезона

Бурятские чиновники запугивают людей срывом отопительного сезона

Атака чиновников на энергетиков произошла 12 августа, и, что называется, без объявления войны. Руководители Комитета городского хозяйства мэрии Улан-Удэ провели «экстренное совещание» по итогам инспекции ТЭЦ-2 перед стартом отопительного сезона.

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