Бурятские чиновники запугивают людей срывом отопительного сезона

Атака чиновников на энергетиков произошла 12 августа, и, что называется, без объявления войны. Руководители Комитета городского хозяйства мэрии Улан-Удэ провели «экстренное совещание» по итогам инспекции ТЭЦ-2 перед стартом отопительного сезона.