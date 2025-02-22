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В Киеве раздалась шестая серия взрывов за ночь

В Киеве раздалась шестая серия взрывов за ночь

В Киеве раздалась шестая серия взрывов за ночь, сообщил телеканала ТСН в Telegram. Как объяснил мэр украинской столицы Виталий Кличко в Telegram-канале, в городе работает система противовоздушной обороны (ПВО).

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