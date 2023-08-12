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«Спартак» абсолютно победим – он азартен и ненадежен. «Урал» – красавчики». Уткин о красно-белых

«Спартак» абсолютно победим – он азартен и ненадежен. «Урал» – красавчики». Уткин о красно-белых

Матч в Екатеринбурге завершился победой «Урала» со счетом 3:2. «Спартак» пропустил третий мяч на 4-й компенсированной минуте второго тайма.

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