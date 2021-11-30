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Самолет из Уфы в Сочи совершил вынужденную посадку в другом городе

Самолет из Уфы в Сочи совершил вынужденную посадку в другом городе

Стало известно о вынужденной посадке самолета, следовавшего из Уфы в Сочи. Как сообщает «ТАСС», посадка была совершена на запасном аэродроме в Краснодаре, а причиной тому послужил сильный ветер, порывы которого достигали 25 метров в секунду.

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