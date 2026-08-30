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ИА Реалист

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Охота на 200 тысяч планет: телескоп НАСА меняет представление о Вселенной

Охота на 200 тысяч планет: телескоп НАСА меняет представление о Вселенной

МЫС КАНАВЕРАЛ (ИА Реалист). 30 августа в 7:26 утра по восточному времени с площадки 39A Космического центра Кеннеди стартует ракета-носитель SpaceX Falcon Heavy.

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