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  • Георгий Михалев
    Обычное дело, видимо мало заплатил или кинул.Девушку изнасилов...
  • Владимир Шумаков
    Сама поехала в отель, значит мало заплатил 🤣 ещё захотела денег 💰Девушку изнасилов...
  • лина любимцева
    Вот она... судьба... ВОТ полетели бы официальным рейсом, как им изначально предлагали, остались бы живы... Соболезную...Погибших при круш...

Над Россией расширяется радиолокационное поле по контролю за БПЛА

Над Россией расширяется радиолокационное поле для контроля за беспилотниками на низких высотах, в том числе на опасных направлениях, сообщил РИА Новости заместитель гендиректора концерна воздушно-космической обороны "Алмаз-Антей" Дмитрий Савицкий.

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