Над Россией расширяется радиолокационное поле по контролю за БПЛА

Над Россией расширяется радиолокационное поле для контроля за беспилотниками на низких высотах, в том числе на опасных направлениях, сообщил РИА Новости заместитель гендиректора концерна воздушно-космической обороны "Алмаз-Антей" Дмитрий Савицкий.
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