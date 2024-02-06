Над Россией расширяется радиолокационное поле по контролю за БПЛА

Над Россией расширяется радиолокационное поле для контроля за беспилотниками на низких высотах, в том числе на опасных направлениях, сообщил РИА Новости заместитель гендиректора концерна воздушно-космической обороны "Алмаз-Антей" Дмитрий Савицкий.