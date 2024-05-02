﻿За неделю 25 жителей Тульской области отдали мошенникам 16,5 миллионов рублей

Жертвами телефонных и онлайн-мошенников на прошлой неделе стали сразу 25 человек в Тульской области. Попавшись на уловки злоумышленников, туляки потеряли 16,5 миллионов рублей, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
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