﻿За неделю 25 жителей Тульской области отдали мошенникам 16,5 миллионов рублей

Жертвами телефонных и онлайн-мошенников на прошлой неделе стали сразу 25 человек в Тульской области. Попавшись на уловки злоумышленников, туляки потеряли 16,5 миллионов рублей, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.