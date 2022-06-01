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Politico сообщила о волне увольнений темнокожих сотрудников Белого дома

Politico сообщила о волне увольнений темнокожих сотрудников Белого дома

pixabay.com https://zen.yandex.ru/id/6226a3b2463741558b8d4d2b?lang=ru  Ссылка на Дзен Лев Добрый Белый дом США столкнулся с массовыми увольнениями темнокожих сотрудников, с конца прошлого года уволились или планируют уйти по меньшей мере 21 человек.

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