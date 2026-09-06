Гөлдания Хәйруллина: Артист өчен телевидениедән күренмәү - фаҗига - «Шәһри Чаллы»

Татарстанның атказанган артисты Гөлдания Хәйруллина Чаллыга тугрылыклы калган җырчы. Гәрчә Казанга күчү мөмкинлеге булса да, ул туган шәһәрендә яшәүне кулай күрде.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Себер Сабан туенд...
- Мөхәммәтшин: Тата...
- Буа мөхтәсибәтенд...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым