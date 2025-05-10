Бали меняет правила игры: туристов заставят платить и соблюдать строгий этикет Ирина ВальковаБали — некогда безмятежный тропический оазис, ставший мечтой для миллионов путешественников, сегодня оказывается в центре общественного и правительственного внимания.
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