«Не хочется 10–15 лет прокататься без кубков»: новичок «Ак Барса» Соколов

Фото: ak-bars.ru Нападающий Егор Соколов, совсем недавно пополнивший состав казанского «Ак Барса», провел первую тренировку с новой командой и поделился впечатлениями от перехода в преддверии домашнего матча регулярного чемпионата КХЛ против «Трактора».