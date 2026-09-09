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Татар-информ

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«Не хочется 10–15 лет прокататься без кубков»: новичок «Ак Барса» Соколов

«Не хочется 10–15 лет прокататься без кубков»: новичок «Ак Барса» Соколов

Фото: ak-bars.ru Нападающий Егор Соколов, совсем недавно пополнивший состав казанского «Ак Барса», провел первую тренировку с новой командой и поделился впечатлениями от перехода в преддверии домашнего матча регулярного чемпионата КХЛ против «Трактора».

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